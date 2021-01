Covid, Sileri: “In Italia meno incidenza varianti rispetto al nord Europa” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Al momento l’incidenza delle varianti del virus in Italia è molto meno significativa rispetto ad alcuni Paesi del nord Europa, primo tra tutti il Regno Unito”. Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervistato da Rosie Wright nel corso della trasmissione ‘Good Morning Europe‘ di Euronews. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Al momento l’incidenza delle varianti del virus in Italia è molto meno significativa rispetto ad alcuni Paesi del nord Europa, primo tra tutti il Regno Unito”. Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervistato da Rosie Wright nel corso della trasmissione ‘Good Morning Europe‘ di Euronews.

