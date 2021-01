Covid | oggi 13 633 casi e 472 morti Lombardia torna prima per contagi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) il di22 gennaio 2021. Sono 13.633 i nuovidiin Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472 , che ...

fattoquotidiano : Veneto, da Regione virtuosa al primato dei decessi: dal primo dicembre ad oggi 4.653 morti Covid, più della Lombard… - fattoquotidiano : 'NDRANGHETA Arrestato anche un consulente di Invitalia [Leggi] - SkyTG24 : Covid, Massimo Galli: 'Ricorso? Lombardia farebbe bene a stare cauta'. DIRETTA - SaluteLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #22gennaio, effettuate 129212 vaccinazioni. Su - SonkyK : RT @QSanit: #Covid. Il Bollettino: oggi 13.633 nuovi casi e 472 decessi. Prosegue calo ricoverati in ospedale #Sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Vaccinazioni al palo, si aspettano le forniture. M5s, question time sugli ospedali al collasso. Crisi, scendono in piazza le guide turistiche. Napoli, bonus spesa per 35mila famiglie ...Stabile il tasso di positività che è al 5,1%. Ieri erano stati 14.078 i nuovi casi e 521 i morti. In calo i ricoveri nelle terapie intensive (-28) ...