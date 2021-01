Covid, nuovo screening ad Ariano Irpino: 8 mesi dopo la zona rossa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Si rinnova la collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno,l’Azienda Ospedaliera dei Colli e il Comune di Ariano Irpino (Av) nell’ambito della ricerca scientifica sul Covid19. Nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sarà effettuato il follow-up sui pazienti risultati positivi al Sars-Cov-2 durante lo screening sierologico che ha interessato la popolazione del comune di Ariano lo scorso maggio. Obiettivo dell’azione di monitoraggio è quello di valutare la durata della memoria immunitaria nei soggetti che hanno contratto il virus. Una collaborazione nata nella fase più critica dell’emergenza Covid, che oggi offre un’importante opportunità alla ricerca. Nell’ambito dello ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Si rinnova la collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno,l’Azienda Ospedaliera dei Colli e il Comune di(Av) nell’ambito della ricerca scientifica sul19. Nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sarà effettuato il follow-up sui pazienti risultati positivi al Sars-Cov-2 durante losierologico che ha interessato la popolazione del comune dilo scorso maggio. Obiettivo dell’azione di monitoraggio è quello di valutare la durata della memoria immunitaria nei soggetti che hanno contratto il virus. Una collaborazione nata nella fase più critica dell’emergenza, che oggi offre un’importante opportunità alla ricerca. Nell’ambito dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid-19, zona gialla, arancione e rossa: cosa cambia dopo i dati ISS. Le ultime notizie Orizzonte Scuola Coronavirus: i nuovi positivi sono 213 nel Varesotto, 1.969 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 22 gennaio risultano 213 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. I nuovi positivi sono 1.969, il rap ...

Covid, la variante inglese sarebbe più mortale

La variante inglese del coronavirus? Oltre ad essere più contagiosa, sarebbe anche più mortale. Lo ha dichiarato il premier Johnson, riportando le valutazioni che gli sono pervenute dai ricercatori de ...

