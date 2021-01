Covid, l'Ungheria firma l'accordo per l'acquisto del vaccino Sputnik V (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'Ungheria ha firmato un accordo per acquistare 'grandi quantità' del vaccino russo Sputnik V, sebbene non sia stato ancora esaminato dalle autorità sanitarie europee. Lo ha annunciato il ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'hato unper acquistare 'grandi quantità' delrussoV, sebbene non sia stato ancora esaminato dalle autorità sanitarie europee. Lo ha annunciato il ministro ...

MediasetTgcom24 : Covid, l'Ungheria firma l'accordo per l'acquisto del vaccino Sputnik V #Coronavirus - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Covid e vaccino Sputnik: l'Ungheria ne compra in quantità e diventa il primo paese dell'Ue a somministrarlo https://t.… - peticles : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ungheria firma l'accordo per l'acquisto del vaccino Sputnik V #Coronavirus - franca_fm : RT @ilmessaggeroit: Covid e vaccino Sputnik: l'Ungheria ne compra in quantità e diventa il primo paese dell'Ue a somministrarlo https://t.… - ilmessaggeroit : Covid e vaccino Sputnik: l'Ungheria ne compra in quantità e diventa il primo paese dell'Ue a somministrarlo -