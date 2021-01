Covid, l’Ue come l’Italia: pronta ad adottare le zone a colori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche l’Ue pronta ad adottare le zone di restrizioni Covid a colori, proprio come l’Italia. L’annuncio arriva direttamente da Ursula Von der Leyen. l’Ue è pronta ad adottare il modello italiano per fermare l’avanzata del Covid-19. Infatti Bruxelles è pronta ad annunciare le nuove misure restrittive per limitare i viaggi non essenziali all’interno dell’Unione. Sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancheadledi restrizioni, proprio. L’annuncio arriva direttamente da Ursula Von der Leyen.adil modello italiano per fermare l’avanzata del-19. Infatti Bruxelles èad annunciare le nuove misure restrittive per limitare i viaggi non essenziali all’interno dell’Unione. Sono L'articolo proviene da Inews.it.

