Covid, le varianti sudafricana e brasiliana potrebbero schivare le difese immunitarie? (Di venerdì 22 gennaio 2021) La variante sudafricana contiene fra le altre mutazioni del genoma virale anche quella definita E484K. Una caratteristica che la accomuna alle varianti brasiliane e che sembrerebbe essere emersa autonomamente in luoghi diversi del pianeta. Non solo renderebbe più contagioso il virus, alla pari della variante individuata in Inghilterra, ma sta sollevando dei dubbi sulla sua possibilità di nascondersi al sistema immunitario, eludendo in tutto o in parte la risposta anticorpale. Questo significherebbe che, com'è accaduto in alcuni territori falcidiati dalla pandemia come nella città brasiliana di Manaus, porta d'accesso alla foresta Amazzonica, ci si potrebbe reinfettare con quella variante anche dopo aver superato la Covid-19 nelle sue diverse varianti e che i vaccini potrebbero non essere efficaci.

