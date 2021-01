Covid Italia, oggi 13.633 contagi e 472 morti. La Sicilia torna seconda (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 22 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 472 morti che portano il totale a 84.674 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid 19. tornano a salire i nuovi casi Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 ida coronavirus inresi noti, 22 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 472che portano il totale a 84.674 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di19.no a salire i nuovi casi

petergomezblog : Galli: 'Letalità Covid in Italia identica a Germania'/ 'Abbiamo più morti perchè...' - Mov5Stelle : LE 6 MISSIONI DEL #RECOVERYPLAN Il Recovery Fund è la risposta europea alla crisi causata dal Covid. L’Italia è i… - Tg3web : L'Unione Europea ora si divide in fasce di diverso colore in base al rischio covid. E, come per l'Italia, nelle zon… - rodeejay23 : RT @EdoardoMecca1: Riepiloghiamo. Se la Juve vince: - SuperCoppa = trofeo inutile - Coppa Italia = trofeo inutile - Scudetto = scudettino -… - LegaldesignI : Social Impact: anche in Italia crescente attenzione ai temi della sostenibilità e dell’impatto. Il vero motore sara… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, bollettino oggi 22 gennaio: 13.633 casi e 472 morti. Lombardia prima per contagi, poi Sicilia ed Emilia Il Messaggero CORONAVIRUS - In Italia 13.633 nuovi casi e 472 morti nelle ultime 24 ore

In Italia ci sono 13.633 nuovi casi di coronavirus a fronte di 264.728 test tra molecolari e antigenici (il giorno prima l'incremento era stato di 14.078 su 267.567 test). I casi complessivi arrivano ...

Covid19 in Sicilia, salgono di nuovo i positivi: 1.355, la regione seconda per contagi in Italia

Sono 1.355 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 20.255 tamponi processati con una incidenza del 6,6%. L’isola è al secondo posto per contagio dopo la Lom ...

In Italia ci sono 13.633 nuovi casi di coronavirus a fronte di 264.728 test tra molecolari e antigenici (il giorno prima l'incremento era stato di 14.078 su 267.567 test). I casi complessivi arrivano ...Sono 1.355 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 20.255 tamponi processati con una incidenza del 6,6%. L’isola è al secondo posto per contagio dopo la Lom ...