Covid | Iss | indice Rt sotto 1 in Italia Sicilia | Umbria | Sardegna e Bolzano a rischio alto

TgLa7 : #Covid: bozza Iss, Rt Italia torna sotto 1 a 0,97 - Agenzia_Ansa : #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non control… - TgLa7 : #Covid: bozza #Iss, Rt Italia torna sotto 1 a 0,97 - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: #Covid, Iss: '9 regioni a rischio alto epidemia non controllata' - scorpin4 : RT @Adnkronos: #Covid, Iss: '9 regioni a rischio alto epidemia non controllata' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

ROME, JAN 22 - The COVID-19 Rt reproduction number dropped to 0.97 in Italy in the period between December 30 and January 12 after five weeks of growth, according to the draft of the latest weekly cor ...Secondo il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nella settimana fra il 11 gennaio al 17 gennaio si osserva un miglioramento del livello generale del risch ...