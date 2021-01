Covid, indice Rt: rischio basso per la Campania (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrena la salita dell’indice Rt in Italia. “Nel periodo dal 30 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021, l’Rt medio è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo 5 settimane di crescita“. La valutazione arriva dalla bozza del report settimanale del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid-19. I dati prendono in considerazione l’arco temporale che va dall’11 gennaio al 17 gennaio. Dalla bozza emerge che “complessivamente, sono 4 le Regioni e Province autonome con una classificazione di rischio alto (erano 11 la settimana precedente): Sicilia, Sardegna, Umbria e Pa di Bolzano. Sono 11 con rischio moderato (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa di Trento, Puglia, Valle d’Aosta, Lazio e Veneto) e 6 con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrena la salita dell’Rt in Italia. “Nel periodo dal 30 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021, l’Rt medio è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo 5 settimane di crescita“. La valutazione arriva dalla bozza del report settimanale del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su-19. I dati prendono in considerazione l’arco temporale che va dall’11 gennaio al 17 gennaio. Dalla bozza emerge che “complessivamente, sono 4 le Regioni e Province autonome con una classificazione dialto (erano 11 la settimana precedente): Sicilia, Sardegna, Umbria e Pa di Bolzano. Sono 11 conmoderato (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa di Trento, Puglia, Valle d’Aosta, Lazio e Veneto) e 6 con ...

