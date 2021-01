Covid in Turchia, uomo ricoverato in ospedale. Il cane lo attende fuori per 7 giorni - (Di venerdì 22 gennaio 2021) In tempi di Covid dalla Turchia arriva l ennesimo esempio della millenaria amicizia tra uomo e cane. Nella citt di Trabzon , situata sulla costa del Mar Nero , Boncuk , un piccolo meticcio bianco, ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 gennaio 2021) In tempi didallaarriva l ennesimo esempio della millenaria amicizia tra. Nella citt di Trabzon , situata sulla costa del Mar Nero , Boncuk , un piccolo meticcio bianco, ha ...

MPaperoga : RT @VaeVictis: La stessa foto pubblicata normale in Turchia (a destra) e modificata aggiungendo Lamascherina™ in Germania (a sinistra). Ma… - Carmela_oltre : RT @MarianoGiustino: Nella foto, il min.degli Esteri #DiMaio,in occasione della sua missione dell'11 gen. in #ArabiaSaudita,ha incontrato i… - MarianoGiustino : Nella foto, il min.degli Esteri #DiMaio,in occasione della sua missione dell'11 gen. in #ArabiaSaudita,ha incontrat… - chil8Giacomo : RT @VaeVictis: La stessa foto pubblicata normale in Turchia (a destra) e modificata aggiungendo Lamascherina™ in Germania (a sinistra). Ma… - NICOVENDOME55 : Vaccino Covid, firmato l'accordo per produrre il vaccino russo Sputnik V in Turchia: -