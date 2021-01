Covid | in Italia il contagio rallenta | ma in Spagna e Portogallo è già terza ondata

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le giornate in fascia rossa e arancione, durante il periodo delle feste, hanno funzionato: in l'indice di trasmissione è tornato sotto a 1, l'incidenza dei casi di coronavirus sui 100mila abitanti, ...

petergomezblog : Galli: 'Letalità Covid in Italia identica a Germania'/ 'Abbiamo più morti perchè...' - Mov5Stelle : LE 6 MISSIONI DEL #RECOVERYPLAN Il Recovery Fund è la risposta europea alla crisi causata dal Covid. L’Italia è i… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - AlvisiConci : RT @ninabecks1: Conte paga la Cassa ai cognati. Soccorso familiare ai fratelli di Olivia - Ernesto65373005 : RT @ninabecks1: Conte paga la Cassa ai cognati. Soccorso familiare ai fratelli di Olivia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Da oggi i medici di base di Roma, in stretto collegamento con l’ospedale Spallanzani, avranno a disposizione un nuovo protocollo sanitario per curare in casa le persone affette da Covid-19 ...Con l’apertura del suo primo ufficio a Milano, CM.com presenta al mercato italiano le sue soluzioni di commercio conversazionale e messaggeria mobile che ...