Covid, in Europa è allarme varianti. Paesi UE rafforzano restrizioni ai viaggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lo spettro della diffusione delle varianti del Sars-CoV-2 incombe sull’Europa che tenta di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. A preoccupare non sono sono solo le nuove evidenze riferite da Londra di una potenziale maggiore mortalità della cosiddetta variante inglese del coronavirus ma anche il timore scientifico, per il momento non confermato, che un’altra variante recente, quella sudafricana, possa rivelare maggiore resistenza ai vaccini esistenti, fino al 50% rispetto al ceppo originario dell’infezione. L’allarme arriva dalla Gran Bretagna dove il ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, Matt Hancock – nel corso del suo intervento a un webinar con una rappresentanza di tour operator – ha suggerito particolare cautela nel rispetto delle norme restrittive e degli obblighi imposti dal governo Tory sui ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lo spettro della diffusione delledel Sars-CoV-2 incombe sull’che tenta di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. A preoccupare non sono sono solo le nuove evidenze riferite da Londra di una potenziale maggiore mortalità della cosiddetta variante inglese del coronavirus ma anche il timore scientifico, per il momento non confermato, che un’altra variante recente, quella sudafricana, possa rivelare maggiore resistenza ai vaccini esistenti, fino al 50% rispetto al ceppo originario dell’infezione. L’arriva dalla Gran Bretagna dove il ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, Matt Hancock – nel corso del suo intervento a un webinar con una rappresentanza di tour operator – ha suggerito particolare cautela nel rispetto delle norme restrittive e degli obblighi imposti dal governo Tory sui ...

Coronavirus, l’Europa a colori: stretta sui viaggi non necessari in zona rosso scuro. Nella nuova colorazione dell’Unione europea sono previste zone in rosso scuro. L’idea sarebbe quella di limitare i ...

Covid, tampone obbligatorio per entrare in Francia a partire da domenica

A partire dalla mezzanotte di domenica , 24 gennaio , per entrare in Francia occorrerà avere prima della partenza, il certificato di un ...

