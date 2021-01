Covid in Campania, aumentano ricoveri in terapia intensiva: il bollettino di oggi 22 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono poco più di mille i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di Crisi. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono poco meno di 14mila di cui 1580 antigenici. Si registrano ancora 46 decessi, di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. In calo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono poco più di mille i positivi del giorno insecondo ildell’Unità di Crisi. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono poco meno di 14mila di cui 1580 antigenici. Si registrano ancora 46 decessi, di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. In calo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

