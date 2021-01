Covid, in Campania accolto il ricorso dei genitori: le superiori tornano in classe? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid continua a non volersi arrendere mentre si lotta per sconfiggerlo a suon di vaccino. Intanto dalla Campania una notizia inaspettata. La realtà dei fatti è che siamo ancora in pandemia e stiamo tutt’ora cercando di uscirne fuori lottando a suon di vaccini e restrizioni. Nella dura lotta contro il Covid noi popolo italiano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilcontinua a non volersi arrendere mentre si lotta per sconfiggerlo a suon di vaccino. Intanto dallauna notizia inaspettata. La realtà dei fatti è che siamo ancora in pandemia e stiamo tutt’ora cercando di uscirne fuori lottando a suon di vaccini e restrizioni. Nella dura lotta contro ilnoi popolo italiano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : #Covid: Tar #Campania, si' a rientro a scuola per superiori. Accolto ricorso di genitori, secondo modalita' previste da Dpcm - RaiNews : Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l' ordinanza della Regione ed ha d… - Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Accolto il ricorso, sì al rientro a scuola per le superiori in Campania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Accolto il ricorso, sì al rientro a scuola per le superiori in Campania -