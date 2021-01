Covid, il mal di schiena è un sintomo spia. Il caso di una donna (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Oltre ai sintomi più comuni, che come ormai ben sappiamo sono febbre, tosse, problemi respiratori, perdita di gusto e olfatto, il Covid-19 può manifestarsi anche attraverso altre complicazioni. È il caso di una donna di 42 anni di Molfetta che, come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, ha scoperto di essere positiva al coronavirus a causa di un forte mal di schiena. a Bari La donna ha raccontato di aver accusato “dolori molto forti alla schiena“, ma senza “nessun sintomo di raffreddamento, mai avuto febbre, tosse o quella classica perdita di gusto e olfatto”. Per questo motivo, quando la donna si è recata al pronto soccorso per i dolori lancinanti, è rimasta stupita nello scoprire di essere risultata positiva al tampone ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Oltre ai sintomi più comuni, che come ormai ben sappiamo sono febbre, tosse, problemi respiratori, perdita di gusto e olfatto, il-19 può manifestarsi anche attraverso altre complicazioni. È ildi unadi 42 anni di Molfetta che, come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, ha scoperto di essere positiva al coronavirus a causa di un forte mal di. a Bari Laha raccontato di aver accusato “dolori molto forti alla“, ma senza “nessundi raffreddamento, mai avuto febbre, tosse o quella classica perdita di gusto e olfatto”. Per questo motivo, quando lasi è recata al pronto soccorso per i dolori lancinanti, è rimasta stupita nello scoprire di essere risultata positiva al tampone ...

