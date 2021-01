Covid | il bollettino di oggi | 13 633 nuovi casi e 472 morti | scendono le intensive

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021)22 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.633 idi positività al coronavirus (in calo rispetto a ieri) e 472 inelle ultime 24 ore. 264.728 i tamponi processati. Il rapportotamponi è al 5,1%. (segue dopo la foto) Sono 2.390 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 23 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a giovedì. I guariti salgono complessivamente a 1.855.127 (+27.676). Iattualmente positivi sono 502.053. La Regione che fa registrare piùsu base giornaliera è la Lombardia con 2.234positivi, seguita da Sicilia (1.355), Emilia Romagna (1.347) e ...