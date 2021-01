Covid | Fontana | «Lombardia arancione | basta calunnie da Roma» Iss | indice Rt sotto 1 | così le regioni

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: Lombardia deve essere arancione, basta calunnie da Roma #LOMBARDIA - chedisagio : La «punizione» che i lombardi non si meritano, signor presidente ?@FontanaPres?, è Lei. - Zamberlett : RT @Agenzia_Ansa: #Fontana #Lombardia torni arancione, dati sempre corretti #ANSA #covid - MaxLandra : RT @dukana2: #Veneto, da #Regione virtuosa (con #Crisanti) ??al primato dei decessi (senza #Crisanti) ??dal primo dicembre ad oggi 4.653 mor… - AnnaMar74773335 : RT @dukana2: #Veneto, da #Regione virtuosa (con #Crisanti) ??al primato dei decessi (senza #Crisanti) ??dal primo dicembre ad oggi 4.653 mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Clicca e condividi l'articoloNel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzione d ...Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Fontana e Moratti spieghino subito e in modo convincente se da una settimana siamo in zona rossa perché la Regione Lombardia ha sbagliato a calcolare l’RT. Inutile dire ...