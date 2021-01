Covid, Foggia: 'Ho fatto il tampone, ma forse non è il mio' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un nuovo mistero sui tamponi è stato raccontato direttamente dalla Gazzetta del Mezzogiorno . La redazione ha ricevuto la lettera di un lettore, che ha spiegato di aver ricevuto il risultato del tampone ma di essere quasi certo che non si tratti del suo, visto che le ... Leggi su notizie (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un nuovo mistero sui tamponi è stato raccontato direttamente dalla Gazzetta del Mezzogiorno . La redazione ha ricevuto la lettera di un lettore, che ha spiegato di aver ricevuto il risultato delma di essere quasi certo che non si tratti del suo, visto che le ...

repubblica : Foggia, muore di Covid il sindaco-medico di San Nicandro Garganico: contagiato durante visita a paziente - immediatonet : ?? Lieve aumento di pazienti #Covid al Policlinico Riuniti di #Foggia, ora sono 179. In Rianimazione 25 ricoverati,… - 5rsMegafono : ?? ???? ???????? ?????? ?????????? #Foggia I controlli della Finanza per prevenire il contagio, scoperto carburante abusivo a… - AnsaPuglia : Covid: due positivi trovati fuori casa in Puglia, denunciati. Violano la quarantena 59enne a Mola di Bari e 67enne… - immediatonet : ?? Positivo al #Covid gira in auto per #Foggia, fermato dalla Finanza. Ora rischia l’arresto e una multa fino a 5mil… -