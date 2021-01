Covid e scuola, a Napoli riunito il tavolo di coordinamento per la mobilità (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è riunito, in modalità a distanza, il tavolo di coordinamento per la mobilità in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza, al 50%, presso gli istituti scolastici superiori, prevista entro il 1 febbraio prossimo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tar Campania in data odierna. Al tavolo, presieduto dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, hanno preso parte i rappresentanti delle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione, degli Assessorati regionali alla mobilità e alla Protezione Civile, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e di alcuni altri Comuni dell’area ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è, in modalità a distanza, ildiper lain previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza, al 50%, presso gli istituti scolastici superiori, prevista entro il 1 febbraio prossimo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tar Campania in data odierna. Al, presieduto dal Prefetto di, Marco Valentini, hanno preso parte i rappresentanti delle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione, degli Assessorati regionali allae alla Protezione Civile, della Città Metropolitana di, del Comune die di alcuni altri Comuni dell’area ...

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - RaiNews : Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l' ordinanza della Regione ed ha d… - matteorenzi : Non va tutto bene, non va tutto bene. Come spiega il grafico, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto d… - francoeffe1964 : Qualcuno mi deve spiegare come fanno questi personaggi inavvicinabili,che nn portano i figli a scuola su autobus af… - Pierpaolorusso8 : RT @ScuolaNoCovid: #Scuola: trovati 18 focolai nelle scuole del primo ciclo! In sole due settimane e con superiori in #Dad. Preoccupante:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid-19, niente impianti di aerazione nelle scuole: bocciato emendamento della Lega Orizzonte Scuola Consegnato virtualmente il premio Lucia Bartolini

[LA CERIMONIA ] Riconoscimento per Barbara Piazza, Silvana Tridello, Emanuela Sanna e Daniela Volpe, il premio è dedicato a Lucia Bartolini, giudice del distretto della Corte d'Appello di Venezia, e g ...

Alanno, screening nelle scuole: il programma di gennaio 2021

ALANNO - In collaborazione con il nostro Istituto Omnicomprensivo, la AUSL di Pescara e la Protezione Civile Regionale questa Amministrazione ha ...

[LA CERIMONIA ] Riconoscimento per Barbara Piazza, Silvana Tridello, Emanuela Sanna e Daniela Volpe, il premio è dedicato a Lucia Bartolini, giudice del distretto della Corte d'Appello di Venezia, e g ...ALANNO - In collaborazione con il nostro Istituto Omnicomprensivo, la AUSL di Pescara e la Protezione Civile Regionale questa Amministrazione ha ...