Covid e povertà, tre milioni di italiani hanno smesso di curarsi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fra marzo e dicembre del 2020, 3 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a cure mediche, visite specialistiche e interventi a causa delle difficoltà economiche venute con la pandemia da Covid e il lockdown. La ricerca è di Facile.it racconta quanto la pandemia abbia colpito anche chi non si è ammalato per il coronavirus. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fra marzo e dicembre del 2020, 3 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a cure mediche, visite specialistiche e interventi a causa delle difficoltà economiche venute con la pandemia da Covid e il lockdown. La ricerca è di Facile.it racconta quanto la pandemia abbia colpito anche chi non si è ammalato per il coronavirus.

