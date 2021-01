Covid, De Luca: “Piano vaccini è squilibrato e penalizzante per la Campania. Basta con le manfrine o chiediamo di invalidarlo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dura invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sul Piano nazionale dei vaccini anti-Covid e relativa distribuzione regionale. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, il politico espone le ragioni del suo dissenso: “È un Piano assolutamente squilibrato e penalizzante per la nostra regione. Le motivazioni che ci hanno dato sono inaccettabili e totalmente false. I presupposti del Piano generale di distribuzione dei vaccini sono profondamente sbagliati”. De Luca elenca alcune Regioni che, pur avendo una minore densità demografica della Campania, hanno ricevuto più dosi di vaccini, come Piemonte (170mila), Veneto (164mila), Emilia Romagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dura invettiva del presidente della Regione, Vincenzo De, sulnazionale deianti-e relativa distribuzione regionale. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, il politico espone le ragioni del suo dissenso: “È unassolutamenteper la nostra regione. Le motivazioni che ci hanno dato sono inaccettabili e totalmente false. I presupposti delgenerale di distribuzione deisono profondamente sbagliati”. Deelenca alcune Regioni che, pur avendo una minore densità demografica della, hanno ricevuto più dosi di, come Piemonte (170mila), Veneto (164mila), Emilia Romagna ...

