Covid, Bassetti: “In Italia sappiamo troppo poco sulle varianti” (Di venerdì 22 gennaio 2021) GENOVA – “Variante inglese, sudafricana, brasiliana o di chissà quale altro paese. Cosa sappiamo in Italia di queste varianti? Non abbastanza. Dobbiamo investire perché tutti i laboratori che fanno i test molecolari siano in grado di sapere se circolano queste varianti. Occorrono più investimenti sulla virologia e sulla genomica”. Così il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in un post su Facebook. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) GENOVA – “Variante inglese, sudafricana, brasiliana o di chissà quale altro paese. Cosa sappiamo in Italia di queste varianti? Non abbastanza. Dobbiamo investire perché tutti i laboratori che fanno i test molecolari siano in grado di sapere se circolano queste varianti. Occorrono più investimenti sulla virologia e sulla genomica”. Così il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in un post su Facebook.

BordignonAngelo : RT @Angela300564201: Covid, Bassetti: 'Da quando il governo è in crisi, la pandemia migliora' - JunipersV : RT @Angela300564201: Covid, Bassetti: 'Da quando il governo è in crisi, la pandemia migliora' - GiorgioCarbon12 : RT @Angela300564201: Covid, Bassetti: 'Da quando il governo è in crisi, la pandemia migliora' - CesareOrtis : RT @Angela300564201: Covid, Bassetti: 'Da quando il governo è in crisi, la pandemia migliora' - marinellapastor : RT @Angela300564201: Covid, Bassetti: 'Da quando il governo è in crisi, la pandemia migliora' -