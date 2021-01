Covid - 19, si è spento il vescovo emerito di Vittorio Veneto, Alfredo Magarotto (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità religiosa di Vittorio Veneto, soprattutto per la locale Diocesi. Nella giornata di venerdì, a seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità religiosa di, soprattutto per la locale Diocesi. Nella giornata di venerdì, a seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid spento Sotto la cenere del Covid il Califfato non si è spento Avvenire Coronavirus, la comunità di Simeri Crichi piange la sua prima vittima

Simeri Crichi, comune in provincia di Catanzaro, piange la sua prima vittima per il Coronavirus. A darne notizia è il portale “Gazzetta del Simeri”, che ricorda come “Salvatore, ‘Turuzzo’ per tutti’, ...

PALLAVOLO/ Inizia il campionato per il Rione Terra big match contro Marcianise

POZZUOLI - Era il 23 febbraio 2020, la vittoria nel derby con la Sacs Napoli in un PalaErrico infuocato, entusiasmo a mille e zona playoff ad un passo. Poi, all'improvviso, si è spento tutto. Il Covid ...

