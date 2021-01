Covid-19, in Ue nasce la “zona rosso scuro”. Von der Leyen: “Situazione molto grave” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Commissione europea proporrà lunedì agli Stati membri una modifica all'attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di Covid-19, con l'introduzione di un nuovo colore, il rosso scuro, per le aree in cui la diffusione del virus è più alta e ci sono rischi maggiori che si trasmettano le nuove varianti apparse a seguito delle sue mutazioni. La proposta, lanciata dalla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, sarà presentata nell'ambito dell Ipcr (Integrated political crisis response mechanism), il comitato di coordinamento del Consiglio Ue sulle misure per contenere l'epidemia di Covid-19, e riguarderà in particolare le "misure mirate" da prendere alle frontiere per evitare di danneggiare il mercato unico bloccando i movimenti necessari di merci, di "lavoratori essenziali" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Commissione europea proporrà lunedì agli Stati membri una modifica all'attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di-19, con l'introduzione di un nuovo colore, il, per le aree in cui la diffusione del virus è più alta e ci sono rischi maggiori che si trasmettano le nuove varianti apparse a seguito delle sue mutazioni. La proposta, lanciata dalla presidente della commissione Ue, Ursula von der, sarà presentata nell'ambito dell Ipcr (Integrated political crisis response mechanism), il comitato di coordinamento del Consiglio Ue sulle misure per contenere l'epidemia di-19, e riguarderà in particolare le "misure mirate" da prendere alle frontiere per evitare di danneggiare il mercato unico bloccando i movimenti necessari di merci, di "lavoratori essenziali" ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nasce Madre con il coronavirus, bimbo nasce con anticorpi al Covid: è il secondo caso al mondo Il Messaggero Nasce nel tempo del Covid il primo tg a misura di anziani

Nato da Senior Italia FederAnziani, spazia dai temi della salute a quelli del sociale, dell'economia, delle nuove tecnologie, fino alla cultura e al tempo libero, con un linguaggio semplice. In onda d ...

Nel 2020 di Milano 10 milioni di euro per imprese di quartiere e startup. C’è anche la gastronomia

Si è chiuso con 10 milioni di euro stanziati a favore di attività di vicinato e startup di quartiere innovative il piano di sostegno all’impresa varato dal Comune di Milano nel 2020 della pandemia. Tr ...

