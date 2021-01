Covid-19, in Italia 14.078 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 267.567 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 521 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati sale al 5,2% (il giorno prima era al 4,85%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 267.567 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 521 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati sale al 5,2% (il giorno prima era al 4,85%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

fattoquotidiano : Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. “Astensione”. Rosato l’altro ieri garantiva: “Le vot… - Mov5Stelle : LE 6 MISSIONI DEL #RECOVERYPLAN Il Recovery Fund è la risposta europea alla crisi causata dal Covid. L’Italia è i… - Linkiesta : Il diritto di difesa in Italia è minacciato. La giustizia penale necessita di fisicità per garantire un equo proce… - Carlott5S : RT @petergomezblog: Galli: 'Letalità Covid in Italia identica a Germania'/ 'Abbiamo più morti perchè...' - marcellopalmit : RT @claudio_2022: Conte paga la Cassa ai cognati. Soccorso familiare ai fratelli di Olivia -