Covid 19, il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo: rinviata la messa di ringraziamento (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo al Covid 19: rinviata la celebrazione eucaristica di ringraziamento (che era in programma domenica 24 gennaio). Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, è ancora positivo al Covid 19: a darne notizia è la Curia di Napoli. Per questo motivo, si legge in una nota, la celebrazione eucaristica di ringraziamento a Leggi su 2anews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilal19:la celebrazione eucaristica di(che era in programma domenica 24 gennaio)., Arcivescovo di Napoli, èal19: a darne notizia è la Curia di Napoli. Per questo motivo, si legge in una nota, la celebrazione eucaristica di

MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Il cardinale Sepe è ancora positivo, rinviata la messa di ringraziamento - RedazioneTvcity : Cardinale Sepe ancora positivo al Covid: rinviata la messa di ringraziamento - - Notiziedi_it : Covid, cardinale Sepe ancora positivo: rinviata messa di commiato - agro24tw : Covid. Cardinale Sepe ancora positivo, rinviata messa ringrazimento - cardinale_anna : RT @MassimoGalli51: Che i concetti di letalità e mortalità non siano ovvi per tutti è giustificabile. Ma in bocca ai politici quelli di #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cardinale Vaticano, cardinale grave col Covid in clinica privata: la diocesi non gli paga le spese mediche Il Messaggero Il cardinale Sepe ancora positivo al CORONAVIRUS

CARINARO – Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato ancora positivo al tampone. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Il periodo di isolamento, come da protocollo ...

Covid 19, il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo: rinviata la messa di ringraziamento

Il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo al Covid 19: rinviata la messa di ringraziamento (inizialmente prevista domenica 24 gennaio).

CARINARO – Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato ancora positivo al tampone. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Il periodo di isolamento, come da protocollo ...Il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo al Covid 19: rinviata la messa di ringraziamento (inizialmente prevista domenica 24 gennaio).