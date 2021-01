Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 22 Gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Ministero Della Salute ha reso noti, tramite il consueto bollettino, i dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 22 Gennaio Il Ministero Della Salute, nella giornata odierna, del 22 Gennaio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha reso noti, tramite il consueto, i dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 22Il, nella giornata odierna, del 22… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

SkyTG24 : Covid, Massimo Galli: 'Ricorso? Lombardia farebbe bene a stare cauta'. DIRETTA - fanpage : Sono 6 gli alunni delle prime e seconde elementari risultati positivi al Coronavirus. Diramato il nuovo bollettino… - GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino regionale del 22 gennaio: +368 rispetto a ieri - - frenkevita : Bollettino Covid: i contagi in Italia e in Lombardia. Decessi in aumento La Lombardia prima in Italia per contagi:… - MC_Morfeus : RT @SkyTG24: Covid, Massimo Galli: 'Ricorso? Lombardia farebbe bene a stare cauta'. DIRETTA -