Covid-19 | il bollettino del 22 gennaio | 13 633 nuovi casi I morti sono 472

SkyTG24 : Covid, Massimo Galli: 'Ricorso? Lombardia farebbe bene a stare cauta'. DIRETTA - fanpage : Sono 6 gli alunni delle prime e seconde elementari risultati positivi al Coronavirus. Diramato il nuovo bollettino… - occhio_notizie : Il #bollettino dell'emergenza #Coronavirus in #Italia relativo alla giornata di oggi, 22 gennaio 2021 - GianelleMauriz7 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - SmorfiaDigitale : Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi. Contagi e numeri dalle regioni ... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 469.935 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 494.764 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a ...