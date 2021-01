Covid-19, i dati dell’Asl: sono 32 i positivi, percentuale di contagiati al 10% (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl ha reso noti i dati relativi alla giornata di oggi sull’analisi dei tamponi. Su 312 pazienti testati 32 sono risultati positivi. sono inoltre 27 i cittadini considerati guariti, si registra contestualmente un decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl ha reso noti irelativi alla giornata di oggi sull’analisi dei tamponi. Su 312 pazienti testati 32risultatiinoltre 27 i cittadini considerati guariti, si registra contestualmente un decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

