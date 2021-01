Covid | 13 633 nuovi casi e 472 morti | il bollettino del 22 gennaio

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 22, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.633 Decessi: 472 Tamponi effettuati: Ricoveri in terapia intensiva: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali: Decessi: Guariti: Secondo ildi oggi, venerdì 22, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.633 i, contro i 14.078 di ieri, e 472 i(ieri erano stati 521), a fronte di tamponi totali effettuati (ieri erano stati 267.567). Le persone attualmente positive alsono . Il bilancio delle vittime ammonta a (+) decessi. I guariti invece sono , per un totale di ...

Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a ...Covid Italia, il bollettino di oggi 22 gennaio 2021. Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854.