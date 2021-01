Cosenza – Pordenone, le parole prepartita di Occhiuzzi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla vigilia di Cosenza – Pordenone, gara della XIX giornata di Serie B in programma allo stadio San Vito Sabato 23 Gennaio 2021 alle ore 14: “Problema numerico a centrocampo? Siamo in piena emergenza, questa settimana abbiamo lavorato molto per ovviare a questa situazione. Devo valutare bene alcune cose. Mercato? Il direttore sportivo sta facendo un lavoro molto minuzioso, è vero che siamo in emergenza a centrocampo ma il mercato in questo momento non è semplice perchè la concorrenza si fa alta. Non ci si può buttare ed accontentarsi, soprattutto adesso quindi si devono fare scelte giuste”. “Tremolada?E’ normale che non abbia tutta la gara nelle gambe, dovrà essere bravo a gestire determinate situazioni. Sappiamo che potrà dare fino ad un certo punto quindi dobbiamo essere bravi anche a livello tattico per centellinare le forze. Dovremo essere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla vigilia di, gara della XIX giornata di Serie B in programma allo stadio San Vito Sabato 23 Gennaio 2021 alle ore 14: “Problema numerico a centrocampo? Siamo in piena emergenza, questa settimana abbiamo lavorato molto per ovviare a questa situazione. Devo valutare bene alcune cose. Mercato? Il direttore sportivo sta facendo un lavoro molto minuzioso, è vero che siamo in emergenza a centrocampo ma il mercato in questo momento non è semplice perchè la concorrenza si fa alta. Non ci si può buttare ed accontentarsi, soprattutto adesso quindi si devono fare scelte giuste”. “Tremolada?E’ normale che non abbia tutta la gara nelle gambe, dovrà essere bravo a gestire determinate situazioni. Sappiamo che potrà dare fino ad un certo punto quindi dobbiamo essere bravi anche a livello tattico per centellinare le forze. Dovremo essere ...

