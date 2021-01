Cortina 2021 - Audi supporta la mobilità elettrica ai Mondiali di sci - VIDEO (Di sabato 23 gennaio 2021) Si avvicina l'inizio dei Mondiali di sci alpino, in programma dal 7 al 21 febbraio, e si rinnova la partnership tra Audi e Cortina d'Ampezzo, quest'anno sede dei campionati iridati. Una flotta di 20 vetture elettrificate, che comprende, oltre alle ibride plug-in A6 e A7, le elettriche e-tron ed e-tron Sportback, sarà messa a disposizione di atleti e organizzatori. La Casa ha anche installato, nell'area di Fiames, una stazione che consente la ricarica simultanea di otto vetture a elettroni. Tredici postazioni di ricarica a Cortina. Il binomio formato da Audi Italia e la Regina delle Dolomiti non è certo una novità: dal 2017 c'è una collaborazione in corso che ha prodotto diverse iniziative sul territorio. Per sviluppare la mobilità elettrificata, Audi ha potenziato con ... Leggi su quattroruote (Di sabato 23 gennaio 2021) Si avvicina l'inizio deidi sci alpino, in programma dal 7 al 21 febbraio, e si rinnova la partnership trad'Ampezzo, quest'anno sede dei campionati iridati. Una flotta di 20 vetture elettrificate, che comprende, oltre alle ibride plug-in A6 e A7, le elettriche e-tron ed e-tron Sportback, sarà messa a disposizione di atleti e organizzatori. La Casa ha anche installato, nell'area di Fiames, una stazione che consente la ricarica simultanea di otto vetture a elettroni. Tredici postazioni di ricarica a. Il binomio formato daItalia e la Regina delle Dolomiti non è certo una novità: dal 2017 c'è una collaborazione in corso che ha prodotto diverse iniziative sul territorio. Per sviluppare laelettrificata,ha potenziato con ...

