Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 22 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 22 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: per il 57,2% degli italiani Conte si deve dimettere Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 22 gennaio L'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 22 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 13.633 Tamponi eseguiti: 264.728 Nuovi decessi: 472 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-28)Attualmente ricoverati in terapia ...

