Coronavirus ultime notizie | terapie intensive | contagi e morti al 22 gennaio

(Di venerdì 22 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 222021. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: per il 57,2% degli italiani Conte si deve dimettere: il bollettino del 22L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 222021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 13.633 Tamponi eseguiti: 264.728 Nuovi decessi: 472 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-28)Attualmente ricoverati in terapia ...

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - fanpage : 'La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. È una triste certezza. Non mi servono le… - Corriere : Speranza: «Sfida ancora dura, ma è incoraggiante l'Rt sotto 1. Misure del Natale hanno funzionato» - alcinx : RT @MorosiSilvia: Il governatore Fontana: «In Lombardia le scuole medie aperte da lunedì» - Giacinto_Bruno : RT @MorosiSilvia: Il governatore Fontana: «In Lombardia le scuole medie aperte da lunedì» -

SAN BENEDETTO - Resta stabile la curva del contagio nelle Marche. L'indice positivi/testati resta pari al 9% con un leggero calo dei nuovi positivi, 397, ...