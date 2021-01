Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 gennaio 2021: 1.355 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 1.355 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 20.255 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 22 gennaio 2021: 13.633 nuovi casi, 472 i decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 22 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 47.289 (+391), di questi 45.626 in isolamento domiciliare. Sono 932 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 222 (+1), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1441 (+5). Si registrano purtroppo 32 vittime. Il tasso di positività adesso è al 6,6 %.I casi città per cittàCatania 356, Palermo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 1.355 icontagi registrati insu 20.255 tamponi effettuati.Italia, ildel 22: 13.633, 472 i decessiQuesto è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 22. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 47.289 (+391), di questi 45.626 in isolamento domiciliare. Sono 932 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 222 (+1), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1441 (+5). Si registrano purtroppo 32 vittime. Il tasso di positività adesso è al 6,6 %.Icittà per cittàCatania 356,...

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia curva stabile: individuati altri 1.355 contagi (56 in provincia), altri 32 morti… - Lasiciliaweb : Coronavirus, altalena di contagi in Sicilia CLICCA PER LEGGERE - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 1.355 nuovi contagiati: peggio solo la Lombardia. 932 guariti, 32 morti [di Gioacchino Amat… -