Coronavirus, scende l’indice Rt ma la Sicilia resta ad alto rischio (Di venerdì 22 gennaio 2021) l’indice Rt in Italia è in discesa ma Sicilia, Sardegna, Umbra e Bolzano restano a rischio alto. Lo evidenzia la bozza del report settimanale del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid-19, con i dati relativi alla settimana dall’11 gennaio al 17 gennaio. Che certifica: Frena la salita dell’indice Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 22 gennaio 2021)Rt in Italia è in discesa ma, Sardegna, Umbra e Bolzanono a. Lo evidenzia la bozza del report settimanale del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid-19, con i dati relativi alla settimana dall’11 gennaio al 17 gennaio. Che certifica: Frena la salita del

Agenzia_Ansa : #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non control… - ilmattinodisici : Coronavirus, scende l’indice Rt ma la Sicilia resta ad alto rischio - folucar : RT @lucarango88: ?? #EmiliaRomagna #Covid_19 #22gennaio 1.347 casi di #coronavirus su 13.798 tamponi, incidenza 9,76%; 2.130 guariti e 43… - stedascoli : Coronavirus, in Abruzzo scende Rt ma regione resta ancora in zona arancione - bizcommunityit : Coronavirus, Iss: Rt scende a 0.97 dopo 5 settimane di crescita -