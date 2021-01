Coronavirus, pochi vaccini: l'Europa apre al russo Sputnik (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Germania pronta a collaborare con Putin per una produzione su vasta scala. Ma prima vuole l'ok dell'agenzia del farmaco Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Germania pronta a collaborare con Putin per una produzione su vasta scala. Ma prima vuole l'ok dell'agenzia del farmaco

La Germania pronta a collaborare con Putin per una produzione su vasta scala. Ma prima vuole l’ok dell’agenzia del farmaco ...

Covid-19, i sintomi continuano dopo le dimissioni? Uno studio su Lancet fa chiarezza

Secondo uno studio pubblicato su Lancet, più di tre quarti dei pazienti ricoverati presentano ancora almeno un sintomo sei mesi dopo la malattia ...

