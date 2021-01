Coronavirus, più di 50mila morti in Germania. Nelle ultime 24 ore altri 859 decessi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un gesto simbolico, per esprimere la commozione di un Paese ferito per le vittime del Covid. Nel giorno in cui la Germania supera oggi i 50mila morti – 50.642 – il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha deciso che d’ora in poi, ogni venerdì, terrà una candela accesa a una finestra della propria residenza ufficiale a Berlino, il Palazzo Bellevue, in memoria delle vittime del virus o che combattono la malattia. Nelle ultime 24 ore sono state registrate altri 859 decessi e 17.862 contagi, che portano il totale dei casi a 2.106.262. La luce delle candele, ha dichiarato Steinmeier nel commentare l’iniziativa, è un segno del fatto che “i morti nella pandemia del Coronavirus per noi non sono soltanto statistica. Anche se non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un gesto simbolico, per esprimere la commozione di un Paese ferito per le vittime del Covid. Nel giorno in cui lasupera oggi i– 50.642 – il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha deciso che d’ora in poi, ogni venerdì, terrà una candela accesa a una finestra della propria residenza ufficiale a Berlino, il Palazzo Bellevue, in memoria delle vittime del virus o che combattono la malattia.24 ore sono state registrate859e 17.862 contagi, che portano il totale dei casi a 2.106.262. La luce delle candele, ha dichiarato Steinmeier nel commentare l’iniziativa, è un segno del fatto che “inella pandemia delper noi non sono soltanto statistica. Anche se non ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: molti più anziani stanno morendo per colpa dei vaccini? È una bufala, ecco i dati #medicalfacts… - RaiNews : Il settore della sanità e assistenza sociale - che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: quattro sono europei - Italia_Notizie : Coronavirus, più di 50mila morti in Germania. Nelle ultime 24 ore altri 859 decessi - lupo_09 : RT @lauranaka: E ora ci manca solo rating junk. #Moodys lancia alert #Italy #governoConte indebolito 'fa fronte a sfide spaventose sia in g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it