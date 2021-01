Coronavirus: Pd, 'zona rossa Lombardia per errore? Fontana e Moratti chiariscano' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Fontana e Moratti spieghino subito e in modo convincente se da una settimana siamo in zona rossa perché la Regione Lombardia ha sbagliato a calcolare l'RT. Inutile dire che sarebbe un errore molto grave, che ha avuto ricadute pesanti sulla vita dei lombardi, sugli studenti che non sono andati a scuola, sui ristoratori e sui negozianti che hanno dovuto tenere chiuse le loro attività". Lo dichiara per il gruppo regionale del Pd il capodelegazione in commissione sanità Samuele Astuti alla notizia pubblicata dal Corriere.it secondo cui la Lombardia potrebbe tornare in zona arancione se oggi la Regione comunicasse di avere erroneamente calcolato il valore dell'indice RT, determinando così la collocazione in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "spieghino subito e in modo convincente se da una settimana siamo inperché la Regioneha sbagliato a calcolare l'RT. Inutile dire che sarebbe unmolto grave, che ha avuto ricadute pesanti sulla vita dei lombardi, sugli studenti che non sono andati a scuola, sui ristoratori e sui negozianti che hanno dovuto tenere chiuse le loro attività". Lo dichiara per il gruppo regionale del Pd il capodelegazione in commissione sanità Samuele Astuti alla notizia pubblicata dal Corriere.it secondo cui lapotrebbe tornare inarancione se oggi la Regione comunicasse di avere erroneamente calcolato il valore dell'indice RT, determinando così la collocazione in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zona Covid-19, zona rossa, arancione o gialla: possibili cambi di colore. Riunione CTS alle 14.30 Orizzonte Scuola De Luca: “Tutti i campani vaccinati entro il 2021?

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha delineato il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, sull’andamento de ...

Coronavirus, Balotelli: "Casi in aumento? Colpa di chi ci gestisce"

Lo sfogo dell'attaccante del Monza su Instagram: "Non mi capacito del perchè abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così" ...

