Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 22 gennaio: 53 morti e 1.141 nuovi positivi, 613 a Roma (Di venerdì 22 gennaio 2021) Coronavirus nel Lazio , il bollettino di venerdì 22 gennaio della Regione: su oltre 12mila tamponi e 14mila antigenici i nuovi positivi sono oggi 1.141, con 53 morti e 2.327 guariti. 'Diminuiscono i ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021)nel, ildi22della Regione: su oltre 12mila tamponi e 14mila antigenici isono oggi 1.141, con 53e 2.327 guariti. 'Diminuiscono i ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 22 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.633 con ...

Coronavirus, in Liguria 313 nuovi positivi. Scendono gli ospedalizzati

GENOVA - Sono 313 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore su 4.190 tamponi molecolari oltre a 2.796 test antigenici. Nel dettaglio i nuovi casi sono così suddivisi Imperia (Asl 1) 64, Savona ( ...

