Coronavirus | Lombardia | ‘da noi nessuna rettifica | aggiornamento condiviso con Iss’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – ‘richiesta di, ma un necessariodi un ‘campo del tracciato’, tracciato che quotidianamente viene inviato all’Istituto Superiore di Sanità”. Lo scrive in una Nota Regione, rispondendo all’Iss, a proposito della controversa questione del calcolo dell’Rt che ha stabilito che lafinisse in zona rossa. ‘Azione, condivisa con l’Istituto Superiore di Sanità – prosegue la nota – resasi necessaria a fronte di un’anomalia dell’algoritmo utilizzato dall’Iss per l’estrazione dei dati per il calcolo dell’Rt, segnalata dagli uffici dell’assessorato al Welfare della Regione e condivisa con Roma”. L'articolo CalcioWeb.