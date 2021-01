Coronavirus Italia, il bollettino del 22 gennaio 2021: 13.633 nuovi casi, 472 i decessi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 i nuovi casi di Coronavirus, e 472 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 13.633 (ieri 14.078) casi testati: 82.194 (ieri 95.360) Tamponi (diagnostici e di controllo): 264.728 (ieri 267.567) molecolari: 149.692 di cui 12.791 positivi pari allo 8.5% (ieri 162.453 di cui 13.112 positivi, 8%) rapidi: 115.036 di cui 842 positivi pari allo 0.7% (ieri 105.114 di cui 943 positivi, 0.8%) Attualmente positivi: 502.053, -14.515 (ieri 516.568) Ricoverati: 21.691, -354 (ieri 22.045, -424) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.390, -28, 144 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 idi, e 472 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 13.633 (ieri 14.078)testati: 82.194 (ieri 95.360) Tamponi (diagnostici e di controllo): 264.728 (ieri 267.567) molecolari: 149.692 di cui 12.791 positivi pari allo 8.5% (ieri 162.453 di cui 13.112 positivi, 8%) rapidi: 115.036 di cui 842 positivi pari allo 0.7% (ieri 105.114 di cui 943 positivi, 0.8%) Attualmente positivi: 502.053, -14.515 (ieri 516.568) Ricoverati: 21.691, -354 (ieri 22.045, -424) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.390, -28, 144 ...

Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.633 nuovi casi e altri 472 decessi #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 gennaio: 13.633 nuovi casi e 472 morti - PasqualeMarro : Bollettino Coronavirus Italia, i dati di venerdì 22 gennaio - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie. In Italia altri 13.633 casi con 264.728 tamponi e 472 morti - #Coronavirus #ultime… -