Coronavirus | Iss | scende a 0 | 97 l’indice Rt | mantenere le misure – Video

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss rileva un abbassamento delRt sotto l’1,cautela La bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità rileva un abbassamento delRt, calcolato a 0,97 nel periodo decorso tra il 30 dicembre e il 12 gennaio. Il dato è in diminuzione dopo cinque settimane di crescita, solo la scorsa L'articolo proviene da YesLife.it.

Sono dieci le regioni con Rt sopra 1. Molise e Sicilia guidano la classifica dell’Rt rispettivamente con 1.38 e 1.27. Questo il quadro degli Rt puntuali regione per regione contenuto nella bozza del 3 ...Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a ...