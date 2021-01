Coronavirus, indice Rt sotto 1: le Regioni che possono cambiare colore (Di venerdì 22 gennaio 2021) È stata divulgata la bozza del report settimanale stilato dall’Istituto Superiore di Sanità, che monitora l’andamento della pandemia da Coronavirus sul territorio. Dopo l’aumento delle scorse settimane, l’indice Rt torna sotto soglia 1 come media nazionale, ma restano molte Regioni ancora ad alto rischio. Covid-19, l’indice Rt scende a 0,97 Il periodo di riferimento di questo nuovo report, che verrà ufficializzato nel corso della conferenza stampa prevista per domani, va dal 30 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021. Tiene conto, quindi, del periodo di maggiori restrizioni durante le festività, ritenuto importante per capire se le misure sono state rispettate e in che misura. Così, emerge che l’indice Rt scende a 0,97 in Italia; si tratta della prima diminuzione dopo 5 settimane: la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) È stata divulgata la bozza del report settimanale stilato dall’Istituto Superiore di Sanità, che monitora l’andamento della pandemia dasul territorio. Dopo l’aumento delle scorse settimane, l’Rt tornasoglia 1 come media nazionale, ma restano molteancora ad alto rischio. Covid-19, l’Rt scende a 0,97 Il periodo di riferimento di questo nuovo report, che verrà ufficializzato nel corso della conferenza stampa prevista per domani, va dal 30 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021. Tiene conto, quindi, del periodo di maggiori restrizioni durante le festività, ritenuto importante per capire se le misure sono state rispettate e in che misura. Così, emerge che l’Rt scende a 0,97 in Italia; si tratta della prima diminuzione dopo 5 settimane: la ...

