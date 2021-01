Coronavirus: in provincia Milano 472 casi, a Brescia 360 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - A Milano e provincia si contano da ieri 472 casi di Covid19, di cui 203 a Milano città. La seconda provincia della Lombardia per nuovi contagi è Brescia, con 360 nuovi infetti. Segue Varese, con 213 casi, Mantova, con 158, Monza con 144 e Como con 141. A Bergamo sono 111, a Cremona 48; a Lecco 38; a Lodi: 48; a Pavia 140; a Sondrio 57. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen. (Adnkronos) - Asi contano da ieri 472di Covid19, di cui 203 acittà. La secondadella Lombardia per nuovi contagi è, con 360 nuovi infetti. Segue Varese, con 213, Mantova, con 158, Monza con 144 e Como con 141. A Bergamo sono 111, a Cremona 48; a Lecco 38; a Lodi: 48; a Pavia 140; a Sondrio 57.

RaiNews : #coronavirus #covid19 La fase è comunque delicata: 9 regioni ad alto rischio epidemia incontrollata, 12 sopra la so… - RaiNews : Il Messico supera il 1 milione e 711 mila contagi dall'inizio della crisi sanitaria. Colpite Città del Messico e la… - TV7Benevento : Coronavirus: in provincia Milano 472 casi, a Brescia 360... - IlNuovoTorrazzo : CORONAVIRUS - I dati di oggi 22 gennaio: +1.969 contagi in regione, +48 in provincia di Cremona - vogheranews : #PAVIA #VOGHERA 21/12/2020: #Coronavirus. I dati regionali di oggi. 141 positivi rilevati in provincia. Lombardia t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Coronavirus: a Brescia 436 casi e 11 morti, i nuovi contagi Comune per Comune BresciaToday Coronavirus: in provincia Milano 472 casi, a Brescia 360

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - A Milano e provincia si contano da ieri 472 casi di Covid19, di cui 203 a Milano città. La seconda provincia della ...

Coronavirus, i dati di oggi 22 gennaio a Parma e provincia

Vota! Coronavirus, i dati di oggi 22 gennaio a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 207.925 casi di positività, 1 ...

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - A Milano e provincia si contano da ieri 472 casi di Covid19, di cui 203 a Milano città. La seconda provincia della ...Vota! Coronavirus, i dati di oggi 22 gennaio a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 207.925 casi di positività, 1 ...