Coronavirus | in provincia Milano 472 casi | a Brescia 360

RaiNews : #coronavirus #covid19 La fase è comunque delicata: 9 regioni ad alto rischio epidemia incontrollata, 12 sopra la so… - RaiNews : Il Messico supera il 1 milione e 711 mila contagi dall'inizio della crisi sanitaria. Colpite Città del Messico e la… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: il numero dei pazienti #covid19 scende ancora e si posiziona a 260, ma la notizia incoraggiante sta anch… - ProvinciaTrento : #Coronavirus: il numero dei pazienti #covid19 scende ancora e si posiziona a 260, ma la notizia incoraggiante sta a… - MarcoMgp89 : +++ CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO CONTAGI +++ Nella Provincia di Lodi i nuovi casi sono +48 rispetto a ieri, salendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia

BresciaToday

Personale insufficiente, carenze igieniche e sovraffollamento. Due case di riposo per anziani, una in provincia di Brindisi e una in provincia di Potenza, sono state chiuse a seguito di gravi inadempi ...Le hanno identificate i ricercatori della Statale di Milano. Le varianti erano in Lombardia da febbraio a aprile 2020. Ma non hanno nulla a che vedere con le varianti spesso citate (la cosiddetta vari ...