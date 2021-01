Coronavirus, in Germania superati i 50mila decessi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche la Germania ha superato la soglia dei 50mila decessi legati al Coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato l'Istituto Robert Koch, l'ente di Stato che si occupa del controllo delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche laha superato la soglia deilegati aldall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato l'Istituto Robert Koch, l'ente di Stato che si occupa del controllo delle ...

Anche la Germania ha superato la soglia dei 50mila decessi legati al coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato l'Istituto Robert Koch, l'ente di Stato che si occupa del controllo delle ...

Coronavirus, viaggi in Europa limitati nelle zone

Le varianti del Covid-19 «preoccupano molto» l’Ue, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che spiega che serve una nuova mappatura e saranno previste zone «rosso scuro» per ...

