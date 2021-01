Coronavirus, il Tar ordina di riaprire scuole medie e superiori in Campania entro la fine di gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tema sulla riapertura delle scuole è uno dei più dibattuti da quando è iniziata la pandemia, ormai un anno fa. Alcune Regioni hanno preferito chiuderle per evitare focolai e affidarsi alla Dad, la didattica a distanza. Tuttavia, seppur molto utile per fronteggiare il virus, fare lezioni online non è semplice e porta alla luce L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tema sulla riapertura delleè uno dei più dibattuti da quando è iniziata la pandemia, ormai un anno fa. Alcune Regioni hanno preferito chiuderle per evitare focolai e affidarsi alla Dad, la didattica a distanza. Tuttavia, seppur molto utile per fronteggiare il virus, fare lezioni online non è semplice e porta alla luce L'articolo

pborghilivorno : #controcorrente #coronavirus i ricorsi al Tar sulle zonizzazioni pandemiche regionali fanno capire a che punto poss… - infoitinterno : Coronavirus, il Tar rinvia a lunedì il verdetto sul ricorso di Fontana contro la zona rossa in Lombardia - RedazioneLaNews : #Milano Lombardia resta in zona rossa (per ora), il Tar non decide: udienza rinviata a lunedì prossimo - gidal : RT @larenait: Prima pagina di venerdì 22 gennaio 2021 #Larenaoggi - larenait : Prima pagina di venerdì 22 gennaio 2021 #Larenaoggi -