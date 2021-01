Coronavirus, il monitoraggio delle Regioni: l’indice Rt scende sotto l’1. È il primo calo dopo cinque settimane (Di venerdì 22 gennaio 2021) l’indice di trasmissibilità del Coronavirus, l’Rt, è sceso sotto la soglia di rischio di 1. Il dato è contenuto nel monitoraggio sulle Regioni, che sarà analizzato nella conferenza stampa (prevista alle 17) sull’andamento del contagio in Italia, presso la sede del ministero della Salute. A partecipare saranno il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e quello del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. l’indice Rt scende sotto la soglia di allerta dopo cinque settimane in cui invece era aumentato. L’ultimo dato, quello di una settimana fa, lo vedeva assestarsi a 1,09, mentre oggi è di 0,97. Secondo le anticipazioni, Toscana e Provincia di Trento avrebbero dati ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021)di trasmissibilità del, l’Rt, è scesola soglia di rischio di 1. Il dato è contenuto nelsulle, che sarà analizzato nella conferenza stampa (prevista alle 17) sull’andamento del contagio in Italia, presso la sede del ministero della Salute. A partecipare saranno il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e quello del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.Rtla soglia di allertain cui invece era aumentato. L’ultimo dato, quello di una settimana fa, lo vedeva assestarsi a 1,09, mentre oggi è di 0,97. Secondo le anticipazioni, Toscana e Provincia di Trento avrebbero dati ...

