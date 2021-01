Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.633 nuovi casi e 472 morti. Ricoveri in calo. Il tasso di positività al 5,1 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 14.078, a fronte di 264.728 tamponi, circa 3mila in meno di ieri. Il tasso di positività scende dal 5,3% di giovedì a 5,1. Le vittime sono 472 in più (ieri 521) per un totale di 84.674 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 502.053 (-14.515), 477.972 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi/guariti sono 27.676 in più. I ricoverati nelle terapie intensive sono 2.390 (-28), con 144 ingressi del giorno, 21.691 (-144) quelli nei reparti ordinari. La regione con il maggiore incremento di nuovi casi è la Lombardia (+1.969), seguita ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 14.078, a fronte di 264.728 tamponi, circa 3mila in meno di ieri. Ildiscende dal 5,3% di giovedì a 5,1. Le vittime sono 472 in più (ieri 521) per un totale di 84.674 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 502.053 (-14.515), 477.972 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi/guariti sono 27.676 in più. I ricoverati nelle terapie intensive sono 2.390 (-28), con 144 ingressi del giorno, 21.691 (-144) quelli nei reparti ordinari. La regione con il maggiore incremento diè la Lombardia (+1.969), seguita ...

